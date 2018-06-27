Евгений Никулин отказался признавать свою вину в суде США

СЕГОДНЯ 06:11 2018-06-27T06:11:47+03:00

Процесс по делу россиянина, обвиняемого в хакерстве, может состояться в январе 2019

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Экстрадированный из Чехии в США россиянин Евгений Никулин отказался призначать свою вину в киберпреступлениях. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух.

По его словам, 26 июня в федеральном суде Северного округа штата Калифорния в городе Сан-Франциско прошли технические слушания по делу Никулина. Судья спросил, признает ли обвиняемый вину, и его защитник дал отрицательный ответ.

Теперь будет назначена дата суда над россиянином. Бух предположил, что он может состояться в январе 2019 года, передает ТАСС.

«Мы предложили 29 января 2019 года. Это считается достаточно быстро, мы не хотели откладывать», - пояснил адвокат.

Он уточнил, что он назвал эту дату представителям прокуратуры и те «спокойно отнеслись е этом у варианту». Бух не исключил, что может иметь место сделка с правосудием.

Как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 30 марта Минюст Чехии официально заявил, что высылает Никулина в Штаты, где россиянина обвиняют в хакерских атаках на компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и продаже личных данных пользователей.