Премьер-министр Польши предложил изменить закон о холокосте

СЕГОДНЯ 11:00 2018-06-27T11:00:51+03:00

По мнению Матеуша Моравецкого, страна должна отказаться от уголовной ответственности за обвинения поляков в причастности к деятельности нацистов

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил пересмотреть отдельные положения так называемого закона о холокосте, который предусматривает уголовную ответственность за обвинения поляков в причастности к массовому уничтожению евреев. Об этом сообщил шеф канцелярии главы правительства Михал Дворчик.

По его словам, проект поправок уже добавлен в план заседания Сейма и в скором времени будет рассмотрен. В нем содержатся предложения по отказу от январского обновления закона об Институте национальной памяти.

"Мы отходим от уголовных норм, которые могут отвлечь внимание от цели первоначальных изменений", - сказал Дворчик.

Он подчеркнул, что речь идет о защите "доброго имени Польши и исторической правды", передает Польское радио.

Напомним, что в начале февраля 2018 года президент республики Анджей Дуда подписал закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и заявления о причастности поляков к холокосту.

Сайт kp.ru писал о том, что документ вызвал резкую критику на Украине, в Израиле и в США. В России к нему также отнеслись довольно отрицательно.