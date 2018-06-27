Итальянский премьер Конте выступил против автоматического продления антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 12:16 2018-06-27T12:16:33+03:00

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте резко раскритиковал продление ЕС санкций против России, которое Брюссель проводит раз за разом автоматически, не учитывая мнения отдельных стран Евросоюза.

Выступая в нижней палате итальянского парламента, глава правительства заявил, что Италия на предстоящем саммите стран ЕС выступит за дифференцированный подход в этом чувствительном для его страны вопросе.

«Мы считаем, что продление санкций не должно быть автоматическим. Необходимо проявлять осторожность. Санкции являются средством, а не целью», — цитирует издание ANSA итальянского премьера.

28 и 29 июня в Брюсселе состоится саммит стран-участниц ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос очередного продления отраслевых санкции в отношении России.

Напомним, вступивший не так давно в должность премьер-министра Италии Джузеппе Конте является ярым противником санкционной политики в отношении Москвы. В начале июня он, в частности, заявил, что его страна рассмотрит возможность наложения вето на продление санкций против России на Совете ЕС.