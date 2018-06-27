2018-06-27T15:41:11+03:00
В мире

Словакия поставила вопрос о целесообразности антироссийских санкций

Премьер-министр страны Петер Пеллегрини назвал антироссийские санкции "бессмысленностью, наносящей вред экономикам России и ЕС"
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Премьер-министр Словакии Петер ПеллегриниПремьер-министр Словакии Петер ПеллегриниФото: REUTERS
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Санкции Евросоюза в отношении России бессмысленные и контрпродуктивные. И от них прежде всего страдает европейский производитель. Такую точку зрения выразил 27 июня премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

Со слов главы государства, многие европейские компании из-за санкционной войны Брюсселя с Москвой потеряли свои рынки и возможность торговать с Россией.

"Словакия уже долгое время подчеркивает, что санкции не принесли никакого позитивного эффекта. Считаем целесообразным ещё раз пересмотреть этот вопрос, можем ли мы восстановить конструктивный диалог вместо продолжения бессмысленных санкций, которые вредят экономике наших стран и экономике России", — сказал Пеллегрини выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы.

Политик добавил, что поставит данный вопрос на обсуждение во время саммита стран ЕС, который намечен на 28 июня.

Таким образом премьер Словакии незримо поддержал своего итальянского коллегу Джузеппе Конте. Накануне премьер-министр Италии на выступлении перед парламентом страны резко раскритиковал каждый раз автоматически продляющиеся Брюсселем антироссийские санкций.

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