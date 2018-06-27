Британия выделит Украине более 6 млн долларов на «противостояние российской дезинформации»

СЕГОДНЯ 16:32 2018-06-27T16:32:20+03:00

Деньги входят в пакет британской помощи Украине на сумму в 35 миллионов фунтов

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Великобритания планирует выделить Украине деньги в размере 5 миллионов фунтов (6,6 миллионов долларов) на борьбу с «российской дезинформацией». Эти средства входят в пакет британской помощи Украине, общая сумма которой составляет 35 миллионов фунтов (46 миллионов долларов).

Остальная часть денег распределяется между обеспечением безопасности, стабильности и борьбы с коррупцией, поддержкой реформ, а также гуманитарной помощью в размерах 13,4 млн фунтов (17,7 млн долларов), 11 млн фунтов (14,% млн долларов) и 6 млн фунтов (8 млн долларов) соответственно, как указывается в сообщении МИД Великобритании.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал об одобренной макрофинансовой помощи Украине со стороны совета ЕС в размере 1 милларда долларов. Известно, что выделенная сумма денег будет направлена на развитие точечных и структурных реформ в области экономики страны. Это уже третья макрофинансовая помощь Киеву от Евросоюза с 2014 года