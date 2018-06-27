Турция обвинила Евросоюз в несправедливом отношении

СЕГОДНЯ 16:30 2018-06-27T16:30:49+03:00

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Европейский союз несправедливо относится к Турции, заявило министерство иностранных дел страны.

"ЕС в очередной раз продемонстрировал несправедливое и нечестное отношение к Турции. Заявления о том, что наша страна отдаляется от ЕС, являются лицемерными и не соответствуют действительности", - говорится в заявлении МИД Турции.

Напомним, накануне Совет ЕС распространил заявление, в котором сообщается о том, что переговоры о вступлении Турции в Евросоюз зашли в тупик, а сама страны "отдаляется от Евросоюза". Также отмечается, что работа по модернизации таможенного союза ЕС-Турция бала заморожена. Кроме того, ЕС взволнован обстановкой с "верховенством закона" в Турции.

Напомним, переговоры о вступлении Турции в ЕС стартовали 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в сообщество, Анкара должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией, а затем страны должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в ЕС.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию с призывом приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС до проведения в стране конституционной реформы.