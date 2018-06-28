Постпред России: Запад давил и шантажировал для расширения мандата ОЗХО

СЕГОДНЯ 02:42 2018-06-28T02:42:25+03:00

Шульгин заявил, что право называть ответственных за химатаки должно сохраняться только у Совбеза ООН

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Запад использовал открытый шантаж и давление для расширения мандата мандат Организации по запрету химического оружия (ОЗХО). Такое мнение высказал постоянный представитель России в организации Александр Шульгин.

«Наши западные партнеры играли явно не по правилам, оказывая беспрецедентное давление на другие страны. Дипломаты группы поддержки Великобритании буквально табунами ходили по министерствам иностранных дел различных государств, прессинговали, давили», - сказал он.

Шульгин заявил, что за день до конференции стран-участников в зале заседаний собрались представители малых островных государств, в том числе Островов Кука, Соломоновых островов, Фиджи, Тувалу и других. Они единодушно продвигали британский проект, всячески его защищая.

По словам постпреда, ему известны случаи использования открытого шантажа наших ближайших союзников, чтобы добиться такой активной поддержки документа, передает Интерфакс.

Шульгин подчеркнул, что ОЗХО является «сугубо технической организацией» и не может называть ответственных за химатаки. Этот вопрос находится в субординации Совета безопасности ООН

Как сообщал сайт kp.ru, 27 июня участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге поддержали британский проект изменения мандата ОЗХО, наделяющий организацию правом устанавливать виновных в химических атаках. За него проголосовали 82 страны, против - 24.