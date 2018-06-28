Путин дал право блокировать банковские карты при подозрении на кражу

СЕГОДНЯ 07:14 2018-06-28T07:15:15+03:00

Президент России подписал закон о «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия хищению денежных средств»

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ряд законодательных актов о противодействии хищению денежных средств. Теперь банки могут блокировать карты своих клиентов, если возникло подозрение на попытку кражи.

Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части противодействия хищению денежных средств" фактически создает новые правовой механизм, направленный на предотвращение несанкционированного снятия и перевода средств.

Исполнение банковских операций может быть прервано на срок не более двух рабочих дней. При этом организация должна будет немедленно принять все меры по противодействию незаконным переводам, а после направить информацию о случившемся в Центральный Банк РФ, который внесет все сведения в специальную базу.

Держатель карты также должен быть введен в курс ситуации. В случае, если клиент давал разрешение на проведение данной операции, то банк обязан немедленно снять блокировку.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что определять подозрительные операции кредитные организации будут по списку признаков, который составит ЦБ.