Встреча Путина и Трампа завершится совместным заявлением

СЕГОДНЯ 08:32 2018-06-28T08:32:33+03:00

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Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа продлится несколько часов и по ее итогам, вероятнее всего, будет подписано совместное заявление. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков

Он напомнил, что накануне была достигнута договоренность о месте и времени проведении двустороннего саммита. Так, переговоры, скорее всего, начнутся в середине дня и будут предусматривать беседу "тет-а-тет". После состоится некое протокольное мероприятие в виде совместного рабочего завтрака или обеда и пресс-конференции.

"Шла речь о том, что президенты могут договориться о совместном заявлении, которое могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене, и в плане обеспечения международной стабильности и безопасности", - цитирует ТАСС помощника главы государства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что лидеры двух стран встретятся в "комфортном" месте на нейтральной территории. Наиболее вероятным местом проведения саммита считается столица Финляндии - Хельсинки.