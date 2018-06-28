В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту

СЕГОДНЯ 09:52 2018-06-28T09:52:14+03:00

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В России может появиться система универсальных идентификаторов, которые позволят приравнять номер мобильного телефона к документу, удостоверяющему личность. Таким образом, сотовый телефон можно будет использовать в качестве паспорта.

По словам директора по развитию и планированию "Сколково" Сергея Израйлита и главы по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрия Тер-Степанова, рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики уже рассмотрела и одобрила данное предложение.

Вечером в среду, 27 июня, соответствующие поправки в ряд законодательных актов были направлены на доработку. Речь идет о возможном установлении ограничений на сферу применения новой системы.

В случае же, если инициативу окончательно одобрят, то подтверждать личность гражданина при оказании ему дистанционных услуг можно будет по номеру телефону. Также в качестве идентификаторов могут быть использованы электронная подпись, авторизация, биометрия, и дактилоскопические данные, передают "Ведомости" со ссылкой на документ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что уже в июле 2018 работать с похожей системой начнут российские банки. Техника сможет распознавать человека по лицу и голосу.