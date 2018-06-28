2018-06-28T10:58:21+03:00
В мире

Великобритания обеспокоена будущей встречей Путина и Трампа

Европа опасается, что новые договоренности подорвут позиции НАТО
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В Великобритании опасаются саммита США-Россия.В Великобритании опасаются саммита США-Россия.Фото: REUTERS
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Предстоящая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа вызывает опасения у Великобритании. По мнению британского кабмина, на будущих переговорах могут появиться новые договоренности, которые подорвут позиции НАТО.

Члены кабинета министров обеспокоены военным вопросом, так как на саммите лидер Америки может решить сократить объем обязательств в военной области перед Европой, что негативно скажется на обороноспособности организации. В худшем случае, считают чиновники, Трамп по итогом переговоров решит отменить или изменить запланированные военные учения альянса, что станет кризисом для НАТО.

Как сообщает газета The Times, беспокойство Великобритании также вызвано и возможным отказом участвовать в военных учениях альянса в Норвегии этой осенью. Кроме того, по опасениям кабмина, Дональд Трамп может решит признать Крым частью России, несмотря на то, что Джон Болтон, помощник президента США по нацбезопасности, уверял в непреклонности позиции по вопросам санкций.

Напоминаем, что ранее стало известно возможное место и время проведения встречи лидеров США и России. Наиболее вероятным местом проведения саммита считаются Хельсинки, столица Финляндии, который может состояться 10 июля в рамках поездки Дональда Трампа в Европу.

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