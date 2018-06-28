Украинские депутаты устроили скандал в прямом эфире из-за Крыма

СЕГОДНЯ 11:38 2018-06-28T11:38:47+03:00

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Депутаты Верховной рады Игорь Мосийчук и Нестор Шуфрич устроили в прямом эфире одного из украинских телеканалов настоящий скандал. Мужчины на повышенных тонах обвиняли друг друга в "сдаче Крыма" и пытались выяснить, чья власть сильнее.

Так, Мосийчук заявил, что в присоединении полуострова к России виноваты политики, находившиеся у власти во время государственного переворота в 2014 году. По мнению нардепа, они были слишком слабыми и не смогли "уберечь" Крым.

В то же время, депутат указал на то, что бывший президент незалежной Леонид Кучма был совсем не таким и ему удалось "защитить остров Тузлу" в 2003 году.

"Проблема в том, насколько сильным был каждый из них (президентов Украины). Насколько был способен удерживать вертикаль власти. Тузлу защитили, а Крым сдали", - сказал Мосийчук в эфире телеканала NewsOne.

В ответ Шуфрич заявил, что это он и его коллеги "уберегли" песчаный остров в Керченском проливе, а вот вина за потерю Крымского полуострова якобы лежит именно на оппоненте.

"Вы сидели тогда в парламенте, а я в тюрьме, куда меня посадил Янукович. Это вы как представитель власти виновны в сдаче Крыма", — подытожил Мосийчук.

Ранее сайт kp.ru не раз писал о том, что Киев все еще надеется вернуться себе полуостров, ставший российским в результате референдума.