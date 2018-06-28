2018-06-28T14:17:06+03:00
Происшествия

Пожар в офисе «Башнефти» в Москве: из здания вывели 340 человек

По словам источника в экстренных службах, пожар в офисе «Башнефти» начался из-за возгорания оргтехники на первом этаже здания
Екатерина БОЛГОВА
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В центре Москвы загорелся офис "Башнефти"В центре Москвы загорелся офис "Башнефти"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 28 июня, произошел пожар в офисе «Башнефти» в центре Москвы. Как сообщил источник в столичных экстренных службах, пожар начался из-за возгорания оргтехники на первом этаже здания, где располагается офис нефтяной компании.

"Очаг пожара находился в кабинете на первом этаже офиса "Башнефти" по адресу: улица 1-я Тверская Ямская, дом 5", — заявил источник.

Он отемтил, что в офисе загорелась оргтехника на площади один квадратный метр. Из-за происшествия была произведена эвакуация сотрудников — всего более 300 человек.

«На улицу были выведены 340 человек, никто не пострадал», - передает РИА Новости сообщение собеседника.

Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

Напомним, накануне вечером произошел пожар в торговом центре "Атриум" в центре Москвы. Возгорание началось на крыше здания, были эвакуированы более трех тысяч человек, пострадавших нет.

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