Макрон: Евросоюз не будет подчиняться чьим-либо указам в сфере торговли

СЕГОДНЯ 16:09 2018-06-28T16:09:13+03:00

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Европейский союз никогда не будет подчиняться ничьим указам извне в вопросах торговли и экономики. Даже если это будет самый проверенный и надежный партнер. С таким заявлением 28 июня в Брюсселе выступил президент Франции Эмманeэль Макрон.

"Есть твердое желание не подчиняться чьим-либо указам, но защищать европейские интересы и принципы многосторонности в мировой торговле", - сказал он в четверг по прибытии на двухдневный саммит ЕС.

В продолжении темы, французский лидер заявил о том, что лидеры 28 стран Евросоюза намерены обсудить на саммите торговые трудности, которые возникли у ЕС после недавнего введения Вашингтоном пошлин на металлы.

Соединенные Штаты в марте 2018 года приняли решение увеличить экспортные пошлины на импорт стали и алюминия на 25% и 10% соответственно. После недолгой отсрочки в отношении ЕС, с 1 июня пошлины США вступили в силу.

В Европе расценили как шаг к развертыванию полномасштабной трансатлантической торговой войны и ввели ряд ответных действий в отношении заокеанских товаров.