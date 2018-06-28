2018-06-28T16:09:13+03:00
В мире

Макрон: Евросоюз не будет подчиняться чьим-либо указам в сфере торговли

Президент Франции призвал страны ЕС сплотиться единым фронтом в торговой войне с США
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Европейский союз никогда не будет подчиняться ничьим указам извне в вопросах торговли и экономики. Даже если это будет самый проверенный и надежный партнер. С таким заявлением 28 июня в Брюсселе выступил президент Франции Эмманeэль Макрон.

"Есть твердое желание не подчиняться чьим-либо указам, но защищать европейские интересы и принципы многосторонности в мировой торговле", - сказал он в четверг по прибытии на двухдневный саммит ЕС.

В продолжении темы, французский лидер заявил о том, что лидеры 28 стран Евросоюза намерены обсудить на саммите торговые трудности, которые возникли у ЕС после недавнего введения Вашингтоном пошлин на металлы.

Соединенные Штаты в марте 2018 года приняли решение увеличить экспортные пошлины на импорт стали и алюминия на 25% и 10% соответственно. После недолгой отсрочки в отношении ЕС, с 1 июня пошлины США вступили в силу.

В Европе расценили как шаг к развертыванию полномасштабной трансатлантической торговой войны и ввели ряд ответных действий в отношении заокеанских товаров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Во Франции сняли обвинения с российского сенатора Керимова
В Греции 55-летнюю россиянку унесло в море на надувном матрасе на 14 часов
Бывший епископ из Канады приговорен к домашнему аресту из-за 149 детей от 24 жен
Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия космической отрасли
Трамп призвал ФБР проверить связи Хиллари Клинтон и России
Суд Швеции оставил жалобу "Нафтогаза" по приостановке решения Стокгольмского арбитража в отношении "Газпрома" без удовлетворения
Посол РФ в США: Россия стремится ко всеобщему ядерному разоружению
Гидрометцентр: дожди, грозы и сильный ветер ожидаются на выходных
Украинский омбудсмен не смогла попасть в колонию к режиссеру Сенцову
Медведев поздравил Бодрова-старшего с 70-летием
В Германии работник предприятия 18 лет подсыпал яд в обеды своих коллег
Московская уполномоченная по правам человека после аварии в центре столицы попала в больницу
Акционеры «Совхоза имени Ленина» потребовали от Павла Грудинина отменить передачу земли
Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля
Fox News: встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки
"Идеально для спокойных переговоров ": Пушков прокомментировал выбор Хельсинки местом встречи Путина и Трампа
Самыми расточительными болельщиками на ЧМ-2018 названы американцы и китайцы
В Индии самолет упал на жилой квартал, есть погибшие
Московские школы станут водить учеников в театр не менее раза в год