Зафиксирован резкий рост цен на билеты в Хельсинки в день встречи Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 18:14 2018-06-28T18:14:17+03:00

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Авиакомпании, занимающиеся бронированием и продажей авиабилетов сообщают — тарифы на перелет из Москвы в Хельсинки с вылетом 16 июля, аккурат в день американо-российского саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа выросли на 70%.

Как отмечают в компании Aviasales, такого ажиотажа не было очень давно. Хоть это направление и пользуется определенным спросом у авиапутешественников.

«Шестнадцатого июля стоимость билетов из Москвы в Хельсинки достигает 17 тысяч рублей, что на 70% больше, чем в прочие даты месяца. Это — безусловное свидетельство повышенного интереса, так как цена всегда находится в зависимости от спроса», — приводит информацию компании РИА Новости.

В сервисе OneTwoTrip, в свою очередь, отмечают рост цен и на номерной фонд в Хельсинки и в пригородах столицы Финляндии.

«В период 15-17 июля в Хельсинки для онлайн бронирования недоступно 25% гостиниц уровня 3, 4, 5 звёзд от их количества в непиковый период. Можно предположить, что они будут использоваться для организации саммита, проживания представителей двух стран, персонала и тому подобного», — рассказали агентству.

28 июня стало известно, что встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Оба лидера намерены обсудить ряд мировых проблем, связанных с ситуацией в Сирии и на востоке Украины. Ожидается, что по окончанию переговоров стороны подпишут совместный итоговый документ.