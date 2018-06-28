2018-06-28T21:15:30+03:00
В мире

Захарова: при голосовании по расширению мандата ОЗХО имел место подкуп некоторых делегаций

РФ выражает благодарность всем странам, проголосовавшим против наделения ОЗХО обвинительными функциями
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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При голосовании по расширению мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге имел место подкуп некоторых делегаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, накануне ОЗХО приняла британский проект изменения мандата, по кготорому организация получает право определять виновных в химических атаках. Против проекта выступали Россия, Сирия, Иран и другие страны.

«Великобритании и другим государствам, которые выступают за якобы укрепление химконвенции, удалось продавить свой одиозный проект решения, который наделяет Технический секретариат ОЗХО несвойственными ему полномочиями», - сказала Захарова.

Она отметила, что Россия считает это решение нелегитимным, а также выражает благодарность всем странам, проголосовавшим против наделения ОЗХО обвинительными функциями.

"Выражаем признательность всем государствам, которые наряду с РФ встали твердо на защиту международного права и основополагающих принципов межгосударственных отношений и проголосовали против одиозного британского проекта решения Конференции государств - участников конвенции", - добавила дипломат.

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