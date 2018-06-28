2018-06-28T21:50:54+03:00
Экономика

Замглавы ФАС: нет оснований для повторения ситуации с ростом цен на бензин в 2019 году

По словам Анатолия Голомолзина, завершение налогового маневра приведет к снижению роста цен на моторное топливо до уровня инфляции
Екатерина БОЛГОВА
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ФАС не видит оснований для повторения ситуации с ростом цен на бензин в 2019 годуФАС не видит оснований для повторения ситуации с ростом цен на бензин в 2019 годуФото: Евгения ГУСЕВА
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Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил об отсутствии оснований для повышения цен на бензин со следующего года, когда размер акциза на него вырастет почти на треть. По его словам, предлагаемых кабмином мер и введения гибкого акциза на нефтепродукты будет достаточно.

"Также уже сейчас правительство внесло в Госдуму предложение по изменению законодательства в части возможности введения повышенных экспортных пошлин без привязки к обычным механизмам учета конъюнктуры цен внешних рынков", - сказал Гомолзин на пресс-конференции, говоря о риске повторения топливного кризиса в начале следующего года, когда акцизы на бензин вырастут с 8 до 12 тысяч рублей за тонну.

В ведомстве считают, что завершение налогового маневра приведет к уменьшению роста цен на топливо др уровня инфляции в России.

Голомолзин добавил, что ФАС настаивает на введении гибкого акциза для топлива, привязанного к цене нефти. По его словам, такой акциз позволит избежать такого серьезного влияния этого фактора на цену топлива, передает ТАСС.

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