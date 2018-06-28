2018-06-28T23:37:31+03:00
В мире

Госсекретарь США посетит Северную Корею на следующей неделе

Майкл Помпео планирует обсудить дальнейшие меры по денуклеаризации Корейского полуострова
Екатерина БОЛГОВА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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На следующей неделе Северную Корею посетит госсекретарь США Майкл Помпео.

Как сообщила со ссылкой на свои источники газета Financial Times, руководитель Госдепартамента планирует обсудить с властями КНДР дальнейшие меры по денуклеаризации Корейского полуострова.

Договоренность о денуклеаризации была достигнута по итогам переговоров президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.

Отмечается, что Помпео отменил намеченную на 6 июля встречу с главой МИД Индии Сушмой Сварадж, чтобы направиться в Северную Корею.

"Господин Помпео был вынужден отменить встречу из-за важной поездки, связанной с Северной Кореей", - сказал источник.

Официальная информация о поездке Помпео будет поступит позже.

Напомним, в подписанном Трампом и Ким Чен Ыном документе Пхеньян объявил о готовности к денуклеаризации Корейского полуострова, а США взяли обязательство предоставить Северной Корее гарантии безопасности.

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