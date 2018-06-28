Госсекретарь США посетит Северную Корею на следующей неделе
На следующей неделе Северную Корею посетит госсекретарь США Майкл Помпео.
Как сообщила со ссылкой на свои источники газета Financial Times, руководитель Госдепартамента планирует обсудить с властями КНДР дальнейшие меры по денуклеаризации Корейского полуострова.
Договоренность о денуклеаризации была достигнута по итогам переговоров президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.
Отмечается, что Помпео отменил намеченную на 6 июля встречу с главой МИД Индии Сушмой Сварадж, чтобы направиться в Северную Корею.
"Господин Помпео был вынужден отменить встречу из-за важной поездки, связанной с Северной Кореей", - сказал источник.
Официальная информация о поездке Помпео будет поступит позже.
Напомним, в подписанном Трампом и Ким Чен Ыном документе Пхеньян объявил о готовности к денуклеаризации Корейского полуострова, а США взяли обязательство предоставить Северной Корее гарантии безопасности.