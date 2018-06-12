Трамп и Ким Чен Ын вышли на совместную прогулку без переводчиков

СЕГОДНЯ 08:32 2018-06-12T08:32:53+03:00

Перед этим лидеры США и КНДР пообедали вместе с членами двух делегаций

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вышли на совместную прогулку по территории сингапурского отеля Capella.

Главы государств решили пройтись по парку наедине - без переводчиков и других членов делегаций, прибывших на остров Сентоза для участия в двустороннем саммите.

Известно, что перед этим лидеры стран провели совместный рабочий обед. Агентство Reuters опубликовало список блюд, которые были поданы Трампу и Ким Чен Ыну, а также другим членам делегаций. Среди них традиционный креветочный коктейль, сервированный с салатом из авокадо, сладкая свинина с рисом и чили соусом, а также тарталетки из темного шоколада, покрытые ганашем.

Меню для рабочего обеда лидеров странФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, что во вторник, 12 июня, в Сингапуре проходит первый в истории саммит США - КНДР. Сначала главы государств уединились в библиотеке гостиницы для проведения переговоров тет-а-тет, о которых Трамп после очень хорошо отозвался, а уже после к ним присоединились члены делегаций.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению президента США, этот саммит способен помочь преодолеть ряд проблем прошлых лет. Речь идет, прежде всего, о денуклеаризации Корейского полуострова.