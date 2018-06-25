СМИ: Власти Италии запретили спасателям оказывать помощь кораблям с беженцами
Правительство Италии запретило своим спасательным службам приходить на помощь судам с беженцами на борту, несмотря на поступающие сигналы бедствия.
По данным издания The Independent, в воскресенье итальянские спасательные суда не пошли на помощь терпящим бедствие лодкам с мигрантами, несмотря на то, что получили от них шесть сигналов SOS.
При этом итальянские власти якобы сослались на то, что корабли с беженцами находятся в территориальных водах Ливии и их спасение — забота Триполи.
В тоже время вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини на своей странице в Твиттер поблагодарил сотрудников береговой охраны республики за то, что они спасли в открытом море и вернули на ливийский берег 820 беженцев.
При этом он особенно подчеркнул, что береговой охране удалось не допустить вмешательства судов некоммерческих гуманитарных организаций, которые по какой-то причине не везут спасенных беженцев обратно в Африку, а переправляют в Европу.
Ранее итальянские власти запретили кораблям с нелегальными мигрантами швартоваться в своих портах. Комментируя решение, Маттео Сальвини заявил, что его страна более не будет участвовать в незаконном бизнесе по «контрабанде людей».
Отметим, что в последнее время нелегальная миграция находится в центре внимания европейской политики — в воскресенье 16 стран-членов ЕС провели в Брюсселе минисаммит, посвященный этой проблеме. Тем не менее, никаких конкретных договоренностей достичь не удалось.