2018-06-25T05:06:28+03:00
В мире

СМИ: Власти Италии запретили спасателям оказывать помощь кораблям с беженцами

В Риме рассудили, что раз суда с африканскими мигрантами подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод, то организовывать спасательные операции должны в Триполи
Денис СУХОВ
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СМИ: Власти Италии запретили спасателям оказывать помощь кораблям с беженцамиСМИ: Власти Италии запретили спасателям оказывать помощь кораблям с беженцамиФото: REUTERS
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Правительство Италии запретило своим спасательным службам приходить на помощь судам с беженцами на борту, несмотря на поступающие сигналы бедствия.

По данным издания The Independent, в воскресенье итальянские спасательные суда не пошли на помощь терпящим бедствие лодкам с мигрантами, несмотря на то, что получили от них шесть сигналов SOS.

При этом итальянские власти якобы сослались на то, что корабли с беженцами находятся в территориальных водах Ливии и их спасение — забота Триполи.

В тоже время вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини на своей странице в Твиттер поблагодарил сотрудников береговой охраны республики за то, что они спасли в открытом море и вернули на ливийский берег 820 беженцев.

При этом он особенно подчеркнул, что береговой охране удалось не допустить вмешательства судов некоммерческих гуманитарных организаций, которые по какой-то причине не везут спасенных беженцев обратно в Африку, а переправляют в Европу.

Ранее итальянские власти запретили кораблям с нелегальными мигрантами швартоваться в своих портах. Комментируя решение, Маттео Сальвини заявил, что его страна более не будет участвовать в незаконном бизнесе по «контрабанде людей».

Отметим, что в последнее время нелегальная миграция находится в центре внимания европейской политики — в воскресенье 16 стран-членов ЕС провели в Брюсселе минисаммит, посвященный этой проблеме. Тем не менее, никаких конкретных договоренностей достичь не удалось.

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