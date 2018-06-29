Американский генерал рассказал, как США намерены противостоять российским ЗРК С-400

СЕГОДНЯ 02:47 2018-06-29T02:56:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель боевого авиационного командования Военно-воздушных сил США генерал Джеймс Холмс рассказал изданию Military, как Пентагон намерен противостоять российским зенитным ракетным системам противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

По его словам, Соединенные Штаты с этой целью собираются объединить усилия ВВС и сухопутных войск, причем особое беспокойство у американских военных вызывает то, что у зенитно-ракетного комплекса С-400 по сравнению с системой С-300 значительно возросла дальность поражения. А это, как пояснил генерал, ограничивает радиус боевого применения самолетов четвертого поколения.

Джеймс Холмс подчеркнул, что у американцев «есть определенные возможности», и командование армии США их «объединит в плане разведки и управления». На вопрос, собираются ли американские военные создавать специальные гиперзвуковые ракеты или будут использовать уже имеющиеся у них системы ведения огня на большую дальность, генерал отвечать не стал.

Ранее, как писал сайт kp.ru, журнал The National Interest оценил особенности новой российской зенитно-ракетной системы С-500. Напомним, армия России получит ЗРС С-500 к 2020 году.