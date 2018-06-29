Страны ЕС договорились о новом итоговом документе саммита в Брюсселе

СЕГОДНЯ 06:28 2018-06-29T06:43:14+03:00

Черновик соглашения по миграционной проблеме поддержала, в частности, и Италия, заблокировавшая предыдущий документ

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После многочасовых споров и консультаций страны Евросоюза согласовали черновой вариант нового итогового документа саммита в Брюсселе, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя Франции.

По словам французского дипломата, черновик соглашения по миграционной проблеме поддержала как его страна, так и другие государства, в том числе и Италия. Кроме того, его одобрили представители Испании, Нидерландов и Мальты.

Дипломат также рассказал журналистам, что главы европейских государств и правительств провели дополнительные переговоры с итальянским премьером Джузеппе Конте, ранее заблокировавшим предыдущий документ по итогам саммита.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, премьер-министр Иалии заявил, что Рим не станет подписывать никаких заключений саммита, пока не будет достигнута договоренность по миграции. В результате сорвалось подписание и других частей документа по вопросам торговли, безопасности, отношениям ЕС с США и остальным темам, которые поднимались на форуме.

Кроме того, пришлось перенести запланированную на четверг пресс-конференцию глав Евросовета и Еврокомиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера.