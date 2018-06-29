Новая встреча в астанинском формате по Сирии пройдет в Сочи 30-31 июля

СЕГОДНЯ 10:34 2018-06-29T10:34:46+03:00

В переговорах примут участие Иран, Россия, Турция, а также наблюдатели и сирийские стороны конфликта

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В пятницу, 29 июня, в министерстве иностранных дел РФ сообщили, когда состоится следующая встреча по Сирии в астанинском формате. Как заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, страны-гаранты перемирия в арабской республике (Иран, Россия и Турция), а также наблюдатели и сирийские стороны конфликта проведут переговоры в Сочи 30-31 июля.

«Когда мы были на последней астанинской встрече, мы решили, что очередная встреча будет проводиться в Сочи в последние два дня июля, это уже в принципе согласовано», - приводит слова Вершинина ТАСС.

При этом дипломат назвал работу в астанинском формате большим достижением, которое нужно продолжать.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в середине мая в Астане прошел девятый раунд переговоров по Сирии. Тогда страны-гаранты приняли совместное заявление, в котором, в частности, говорилось о том, что в июле состоится встреча в рамках астанинского формата.