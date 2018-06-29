Стали известны сроки введения в России электронных трудовых книжек

СЕГОДНЯ 11:09 2018-06-29T11:09:31+03:00

В скором времени потеря или подделка данного документа станет почти невозможна

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В 2020 году бумажные трудовые книжки заменят их электронными аналогами. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев во время последнего заседания правительства.

"Передавать документ в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года надо будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, разумеется, проинформировать и подготовить работников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

В заявлении уточняется, что отдельные граждане, которые не захотят расставаться со своими бумажными трудовыми книжками, получат такую возможность.

Между тем, нововведение позволит облегчить работодателям кадровое производство, упростить жизнь работников на "удаленке" и упростить получение государственных услуг. Это связано с тем, что россиянам больше не нужно будет делать копии трудовой книжки, сведения о деятельности и стаже будут фиксироваться в специальной базе данных.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что поэтапное внедрение электронных документов снизит возможность их кражи, потери и подделки.