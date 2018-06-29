2018-06-29T11:09:31+03:00
Общество

Стали известны сроки введения в России электронных трудовых книжек

В скором времени потеря или подделка данного документа станет почти невозможна
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Введение электронных трудовых книжек позволит снизить нагрузку на работодателей в плане кадровой деятельностиВведение электронных трудовых книжек позволит снизить нагрузку на работодателей в плане кадровой деятельностиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В 2020 году бумажные трудовые книжки заменят их электронными аналогами. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев во время последнего заседания правительства.

"Передавать документ в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года надо будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, разумеется, проинформировать и подготовить работников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

В заявлении уточняется, что отдельные граждане, которые не захотят расставаться со своими бумажными трудовыми книжками, получат такую возможность.

Между тем, нововведение позволит облегчить работодателям кадровое производство, упростить жизнь работников на "удаленке" и упростить получение государственных услуг. Это связано с тем, что россиянам больше не нужно будет делать копии трудовой книжки, сведения о деятельности и стаже будут фиксироваться в специальной базе данных.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что поэтапное внедрение электронных документов снизит возможность их кражи, потери и подделки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве проходит прощание с поэтом Андреем Дементьевым
МИД РФ прокомментировал решение ЕС о продлении антироссийских санкций
"Бесперспективно": В ГД прокомментировали возможное продление ЕС антироссийских санкций
Хакеры создали новый вирус, чтобы воровать деньги у владельцев Android
США и Япония требуют от КНДР ликвидации всех средств массового уничтожения
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
В Токио совершил аварийную посадку южнокорейский боинг
Кабмин намерен упростить валютный контроль при экспорте ряда товаров
Голодец рассказала о будущем построенных к ЧМ-2018 спортивных объектов
Правительство предложило частично компенсировать стоимость путевок в Россию
ЕС обязался выделить €500 млн в рамках сокращения притока мигрантов
Меланья Трамп посетила центр содержания детей-мигрантов
Рэпер Дрейк представит неизданную композицию Майкла Джексона
Рэпер XXXTentation предвидел свою смерть в последнем клипе
Суд вернул генералу ФСБ в отставке $2 млн, переданные Улюкаеву в виде взятки
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США
Инфантино: ЧМ-2018 по футболу меняет западное восприятие России
Замглавы МИД: «Столкновения между российскими и американскими военными в Сирии быть не может»
США усомнились в готовности Китая к разрешению торговых споров
Встреча Путина и Трампа пройдет в городе-спутнике Хельсинки
ЕС разработает новый механизм введения санкций за применение химоружия
Новая встреча в астанинском формате по Сирии пройдет в Сочи 30-31 июля
Суд закрыл процесс по возврату переданных Улюкаеву 2 млн долларов
В Москве 30 июня и 1 июля закроют участок Филёвской линии от "Киевской" до "Кунцевской"
Осужденный за мошенничество Олег Навальный вышел из колонии
Вывоз мусора для россиян подорожает на 12%