ЕС обязался выделить €500 млн в рамках сокращения притока мигрантов

СЕГОДНЯ 11:25 2018-06-29T11:25:30+03:00

Дополнительные средства будут направлены в трастовый фонд для Африки

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Страны-члены Евросоюза договорились выделить дополнительные 500 миллионов евро в трастовый фонд для Африки. Ожидается, что такие меры позволят предотвратить дальнейший приток нелегальных мигрантов в Европу.

Решение о выделение средств было принято в четверг, 28 июня, во время проходящего в Брюсселе двухдневного саммита ЕС. По итогам девяти часов обсуждения был одобрен документ по проблемам миграции.

Он предусматривает усиление мер, направленных на ограничение въезда в Европу беженцев, борьбу с организаторами данного трафика и создание центров контроля мигрантов, передает РИА Новости со ссылкой на свой дипломатический источник.

Напомним, что в воскресенье в Брюсселе уже проходил экстренный саммит ЕС по данной проблеме, однако тогда лидерам стран не удалось достичь практических договоренностей.

Сайт kp.ru писал о том, что была лишь отмечена необходимость сокращения числа нелегальный мигрантов и укрепления границ европейского сообщества.