2018-06-29T11:50:10+03:00
Происшествия

В Токио совершил аварийную посадку южнокорейский боинг

О пострадавших информации не поступало
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Корейский боинг совершил аварийную посадкуКорейский боинг совершил аварийную посадкуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пассажирский Boeing-777 южнокорейской авиакомпании Korean Air совершил аварийную посадку в Токио в международном аэропорту Нарита 29 июня. Самолету, летевшему из аэропорта Инчхон, пришлось экстренно приземлиться из-за внезапно лопнувшей шины на правом колесе, что привело к неисправности крепления колеса и прилегающего к нему оборудования.

Данных о пострадавших и количестве людей, находившихся на борту самолета, пока что не поступало.

Как сообщает японское издание Kyodo, взлетно-посадочная полоса, где аварийно сел Boeing, закрыта для приема самолетов.

Ранее сайт kp.ru писал об экстренной посадке японского пассажирского самолета, который летел из Брюсселя в Токио, в аэропорту Хельсинки. Лайнер был вынужден прервать полет из-за технических неисправностей. Одной из возможных причин рассматривалось поврежденное стекло в кабине пилотов. На момент инцидента на борту судна находилось 160 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД РФ прокомментировал решение ЕС о продлении антироссийских санкций
"Бесперспективно": В ГД прокомментировали возможное продление ЕС антироссийских санкций
Хакеры создали новый вирус, чтобы воровать деньги у владельцев Android
США и Япония требуют от КНДР ликвидации всех средств массового уничтожения
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Кабмин намерен упростить валютный контроль при экспорте ряда товаров
Голодец рассказала о будущем построенных к ЧМ-2018 спортивных объектов
Правительство предложило частично компенсировать стоимость путевок в Россию
ЕС обязался выделить €500 млн в рамках сокращения притока мигрантов
Меланья Трамп посетила центр содержания детей-мигрантов
Рэпер Дрейк представит неизданную композицию Майкла Джексона
Рэпер XXXTentation предвидел свою смерть в последнем клипе
Суд вернул генералу ФСБ в отставке $2 млн, переданные Улюкаеву в виде взятки
Стали известны сроки введения в России электронных трудовых книжек
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США
Инфантино: ЧМ-2018 по футболу меняет западное восприятие России
Замглавы МИД: «Столкновения между российскими и американскими военными в Сирии быть не может»
США усомнились в готовности Китая к разрешению торговых споров
Встреча Путина и Трампа пройдет в городе-спутнике Хельсинки
ЕС разработает новый механизм введения санкций за применение химоружия
Новая встреча в астанинском формате по Сирии пройдет в Сочи 30-31 июля
Суд закрыл процесс по возврату переданных Улюкаеву 2 млн долларов
В Москве 30 июня и 1 июля закроют участок Филёвской линии от "Киевской" до "Кунцевской"
Осужденный за мошенничество Олег Навальный вышел из колонии
Вывоз мусора для россиян подорожает на 12%