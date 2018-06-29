В Токио совершил аварийную посадку южнокорейский боинг

СЕГОДНЯ 11:50 2018-06-29T11:50:10+03:00

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Пассажирский Boeing-777 южнокорейской авиакомпании Korean Air совершил аварийную посадку в Токио в международном аэропорту Нарита 29 июня. Самолету, летевшему из аэропорта Инчхон, пришлось экстренно приземлиться из-за внезапно лопнувшей шины на правом колесе, что привело к неисправности крепления колеса и прилегающего к нему оборудования.

Данных о пострадавших и количестве людей, находившихся на борту самолета, пока что не поступало.

Как сообщает японское издание Kyodo, взлетно-посадочная полоса, где аварийно сел Boeing, закрыта для приема самолетов.

Ранее сайт kp.ru писал об экстренной посадке японского пассажирского самолета, который летел из Брюсселя в Токио, в аэропорту Хельсинки. Лайнер был вынужден прервать полет из-за технических неисправностей. Одной из возможных причин рассматривалось поврежденное стекло в кабине пилотов. На момент инцидента на борту судна находилось 160 человек.