2018-06-29T11:56:33+03:00
Политика

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Лидеры РФ и Беларуси обсудили двусторонние отношения и график предстоящих контактов
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 29 июня, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В частности, в ходе состоявшегося разговора лидеры обсудили двусторонние отношения и график предстоящих контактов.

«Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся в Минске 19 июня 2018 года заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства», - уточняется в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 июня в Минске прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства. Как тогда отмечалось, по итогам той встречи Путин и Лукашенко подписали совместное заявление, в котором «подтвердили общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства» между Москвой и Минском.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве проходит прощание с поэтом Андреем Дементьевым
МИД РФ прокомментировал решение ЕС о продлении антироссийских санкций
"Бесперспективно": В ГД прокомментировали возможное продление ЕС антироссийских санкций
Хакеры создали новый вирус, чтобы воровать деньги у владельцев Android
США и Япония требуют от КНДР ликвидации всех средств массового уничтожения
В Токио совершил аварийную посадку южнокорейский боинг
Кабмин намерен упростить валютный контроль при экспорте ряда товаров
Голодец рассказала о будущем построенных к ЧМ-2018 спортивных объектов
Правительство предложило частично компенсировать стоимость путевок в Россию
ЕС обязался выделить €500 млн в рамках сокращения притока мигрантов
Меланья Трамп посетила центр содержания детей-мигрантов
Рэпер Дрейк представит неизданную композицию Майкла Джексона
Рэпер XXXTentation предвидел свою смерть в последнем клипе
Суд вернул генералу ФСБ в отставке $2 млн, переданные Улюкаеву в виде взятки
Стали известны сроки введения в России электронных трудовых книжек
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США
Инфантино: ЧМ-2018 по футболу меняет западное восприятие России
Замглавы МИД: «Столкновения между российскими и американскими военными в Сирии быть не может»
США усомнились в готовности Китая к разрешению торговых споров
Встреча Путина и Трампа пройдет в городе-спутнике Хельсинки
ЕС разработает новый механизм введения санкций за применение химоружия
Новая встреча в астанинском формате по Сирии пройдет в Сочи 30-31 июля
Суд закрыл процесс по возврату переданных Улюкаеву 2 млн долларов
В Москве 30 июня и 1 июля закроют участок Филёвской линии от "Киевской" до "Кунцевской"
Осужденный за мошенничество Олег Навальный вышел из колонии
Вывоз мусора для россиян подорожает на 12%