Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

СЕГОДНЯ 11:56 2018-06-29T11:56:33+03:00

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В пятницу, 29 июня, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В частности, в ходе состоявшегося разговора лидеры обсудили двусторонние отношения и график предстоящих контактов.

«Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся в Минске 19 июня 2018 года заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства», - уточняется в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 июня в Минске прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства. Как тогда отмечалось, по итогам той встречи Путин и Лукашенко подписали совместное заявление, в котором «подтвердили общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства» между Москвой и Минском.