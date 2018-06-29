2018-06-29T12:05:54+03:00
В мире

США и Япония требуют от КНДР ликвидации всех средств массового уничтожения

Речь идет о ядерном, биологическом и химическом оружии, а также баллистических ракетах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Японии Ицунори ОнодераГлава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Японии Ицунори ОнодераФото: REUTERS
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Власти Соединенных Штатов и Японии намерены добиваться от КНДР ликвидации всех типов оружия массового уничтожения, а также баллистических ракет. Такое заявление сделал министр обороны "страны Восходящего Солнца" Ицунори Онодэра во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом, которые состоялись в пятницу, 29 июня.

"Мы разделяем мнение о том, что Северная Корея должна ликвидировать все виды средств массового уничтожения: ядерные, биологические и химические. Уничтожены должны быть также баллистические ракеты всех типов", - сказал глава японского ведомства.

Его позицию поддержал и Мэттис, который подчеркнул, что ликвидаций вооружений должны проходить в проверяемой и необратимой форме, передает ТАСС.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. В итоговом всеобъемлющем документе Вашингтон гарантировал безопасность для Пхеньяна, а тот, в свою очередь, подтвердил приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова, передает сайт kp.ru.

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