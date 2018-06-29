МИД РФ прокомментировал решение ЕС о продлении антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 12:18 2018-06-29T12:18:17+03:00

Как заявили в дипведомстве, Москве остается «только сожалеть об этом»

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В пятницу, 29 июня, в министерстве иностранных дел России прокомментировали принятое на саммите Евросоюза решение о продлении санкций против нашей страны. Как заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин, пролонгация ограничительных мер в отношении Москвы вызывает только сожаление.

«Можно только сожалеть об этом», - сказал дипломат ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 29 июня, в Брюсселе состоялся саммит Европейского союза, посвященный вопросам миграционного кризиса. Причем в ходе встречи также обсуждались и антироссийские санкции, срок действия которых истекает 31 июля текущего года. В результате участники саммита ЕС приняли политическое решение о продлении на полгода ограничительных мер против РФ.