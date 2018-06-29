2018-06-29T13:51:58+03:00
Общество

В Москве проходит прощание с поэтом Андреем Дементьевым

После гражданской панихиды состоится отпевание в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Церемония прощания с поэтом проходит в зале имени П. И. Чайковского.Церемония прощания с поэтом проходит в зале имени П. И. Чайковского.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве началось прощание с поэтом Андреем Дементьевым, который скончался накануне в одной из столичных больниц. Церемония проходит в пятницу, 29 июня, в зале имени П. И. Чайковского.

Гроб с телом поэта установлен на сцене, украшенной букетами из белых роз и хризантем. Здесь же размещены цветочные венки. На установленных в зале плазменных экранах транслируются ролики, на которых поэт декламируют свои произведения.

Еще до начала церемонии у центрального входа выстроилась длинная очередь. Проститься с Андреем Дмитриевич пришли не только родные и близкие, но и почитатели его творчества.

Вскоре после прощания и гражданской панихиды состоится отпевание умершего. Оно пройдет в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", расположенной на Большой Ордынке. Службу будет вести настоятель церкви, митрополит Волоколамский Иларион. Похороны состоятся в этот же день на Кунцевском кладбище, передает ТАСС.

Известный поэт, теле- и радиоведущий Андрей Дементьев умер 26 июня, не дожив всего несколько дней до своего 90-летия. В начале месяца у артиста резко ухудшилось состояние здоровья, и его доставили в больницу, где он и скончался спустя несколько недель. Позже выяснилось, что причиной смерти мужчины стала некая инфекция, передает сайт kp.ru.

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