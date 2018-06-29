Украинские националисты объявили «своими» земли и культурное наследие России

СЕГОДНЯ 13:04 2018-06-29T13:04:44+03:00

В частности, лидер партии «Свобода» уверен, что РФ «украла» у его страны песни Сечевых стрельцов

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Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок решил вспомнить былое и сообщил своим соотечественникам о том, что территория незалежной в 1921 году была в 1,6 раза больше, чем сейчас. Таким образом, политик присвоил Украине земли, принадлежащие России, Польше и Словакии.

«Там и о Зеленом Клине (российские территории Дальнего Востока) можно говорить и о Стародубщине (Брянская область), Холмщине (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщине (земли в Польше, Словакии и Украине) и так далее», - сказал Тягнибок в эфире местных СМИ. При этом он подчеркнул, что Киев уважает границы, признанные после Второй мировой войны.

Кроме того, как считает украинский националист, РФ также «украла» у его страны культурное наследие - песни Сечевых стрельцов и множество других «украинских произведений».

При этом Олег Тягнибок выразил мнение, что незалежная «как кровь из носа» нужна России.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее украинская детская писательница Лариса Ница выразила убежденность в том, что именно украинцы являются настоящими русскими, и само название «Русь» у Киева якобы украл еще сам Петр I. Основываясь на таких выводах, женщина предложила переименовать Россию в «Московию».