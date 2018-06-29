Песков объяснил, почему встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки

СЕГОДНЯ 13:04 2018-06-29T13:05:02+03:00

Ранее стало известно, что лидеры России и США проведут переговоры в столице Финляндии

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Встреча президента России Владимира Путин и американского лидера Дональда Трампа пройдет в Хельсинки, поскольку это место наиболее устраивало обе стороны. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Наверное, это место больше устраивало обе стороны. Логистически, — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в настоящий момент в столице Финляндии идет тщательная подготовка к двустороннему саммиту Россия-США, поскольку это мероприятие ждут очень многие. Кроме того, по словам Пескова, во время встречи Трампу и Путину предстоит "очень серьезный разговор по очень непростым вопросам".

На данный момент график российского президента в рамках саммита еще не готов. Идет согласование, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что долгожданная встреча лидеров РФ и США состоится 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что по ее итогам политики подпишут совместный документ.