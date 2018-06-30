2018-06-30T00:58:05+03:00
Политика

Первый президент Украины рассказал, как «вернуть» Донбасс

Киеву нужно приложить для этого «огромные усилия», потому что в Донбассе нет ничего украинского, считает Кравчук
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший президент Украины Леонид КравчукБывший президент Украины Леонид КравчукФото: Максим ЛЮКОВ
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Украине будет очень сложно «вернуть» Донбасс под свой контроль, но это возможно, считает первый президент Незалежной Леонид Кравчук.

По его словам, Киеву придется приложить «огромные усилия», потому что там, в Донбассе, по его словам, уже нет ничего украинского: «ни флага, ни языка, ни законов, ни Конституции».

«У них философия жизни совершенно другая. Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть. Каким способом? Только через местное самоуправление с акцентом на автономию», - заявил Леонид Кравчук в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Экс-президент Украины пояснил, что «возвращение» мятежных Донецкой и Луганской областей под контроль Киева – это вопрос конституционных изменений, нужно предложить варианты «системы организации жизни в этих регионах».

«Может быть, частичная автономия. Автономия, но не федерализация», - подчеркнул он.

Кравчук добавил, что этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение общественности.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее бывший лидер Незалежной заявил, что Россия может добровольно отказаться от Крыма, потому что полуостров «требует колоссальных затрат».

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