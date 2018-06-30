«Посмотрим»: Трамп ответил на вопрос, признает ли он Крым российским

СЕГОДНЯ 02:19 2018-06-30T02:43:19+03:00

Президент США не исключил такой возможности в беседе с журналистами

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Отвечая на вопросы журналистов президентского пула, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп не исключил возможности признания Крыма российским.

«Посмотрим», - коротко сказал он.

Примерно так же американский президент ответил и на вопрос, отменит ли он введенные из-за Украины экономические санкции против нашей страны.

«Мы посмотрим, что сделает Россия», - заявил Трамп репортерам, сопровождавшим его во время перелета из Вашингтона в Ню-Джерси.

Тему Крыма и санкций американские журналисты подняли на «борту №1» в преддверии встречи Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 16 июля в Хельсинки, уточняет агентство Reuters.

Как писал сайт kp.ru, ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на свои дипломатические источники сообщил, что президент США признал Крым территорией нашей страны, аргументировав свою позицию тем, что люди на полуострове разговаривают по-русски. Кроме того, Трамп заявил, что именно его предшественник Барак Обама допустил воссоединение Крыма с Россией, а Украину назвал одной из самых коррумпированных стран в мире.