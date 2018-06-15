2018-06-15T14:55:18+03:00
В мире

«Вопрос о статусе Крыма закрыт. Слухи не комментируем»: Захарова прокомментировала слова Трампа о Крыме

Также спикер МИД РФ обвинила Deutsche Welle в пропагандистской войне
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Мария Захарова прокомментировала слухи о «подпольном признании» Крыма из уст президента СШАМария Захарова прокомментировала слухи о «подпольном признании» Крыма из уст президента СШАФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Выступая на еженедельном брифинге для журналистов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слухи о «подпольном признании» Крыма из уст президента США. Напомним, известный своими, мягко говоря, легковесными публикациями портал BuzzFeed выдал новость, будто в кулуарах недавнего саммита G7 лидер США Дональд Трамп заявил: «Полуостров русский, потому что там большинство местных жителей — русские». Разумеется, всё со ссылкой на «анонимные источники».

— В России на всех уровнях было заявлено (неоднократно и регулярно), что обсуждение статуса Крыма — тема закрытая. Мы слышим множество заявлений на этот счёт: есть и антикрымские, есть и, наоборот, констатирующие реальность. Поэтому ещё раз: вопрос обсуждения статуса Крыма является закрытым. Что и кто за закрытыми дверями говорил? Комментировать подобные утечки — дело неблагодарное, тем более, что сама американская сторона делать это отказалась, — отметила Захарова.

Точку в обсуждении поставил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

— Вы знаете, такое количество лживых новостей, фейков, что не стал бы никак комментировать: мы не знаем, насколько они достоверны. Ни вы, ни мы не присутствовали на этих закрытых встречах «Большой семерки», и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей.

* * *

Также на брифинге Захарова упрекнула портал Deutsche Welle («Немецкая война») в пропагандистской войне на фейсбуке:

— Нас постоянно упрекают за якобы «пропаганду» в исполнении Russia Today. А мы давайте поговорим об информационной деятельности Deutsche Welle. Мне прислали сообщение в соцсети — скриншот со ссылкой на материал этого сайта на фейсбуке. Где продвигается абсолютно бредовое, оскорбительное мнение о России. Продвигается — то есть это платная реклама. Притом, что DW финансируется из бюджета ФРГ, — сообщила Захарова (вероятно, умея в виду публикацию «Немецкой волны» — интервью журналистки Жанны Немцовой с неким «российским политзаключённым»).

— При этом в Твиттере та же самая ссылка от «Немецкой волны» выложена просто так, без рекламного продвижения. Хотя если где-то информационные материалы продвигаются через рекламу Твиттер делает соответствующую пометку, — добавила дипломат, упрекнув западные медиа в двойных стандартах.

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