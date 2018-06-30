«Дулю показать?»: В Киеве признали, что Украине нечего противопоставить России в Азовском море

СЕГОДНЯ 06:28 2018-06-30T06:39:09+03:00

В Киеве признали, что Украине нечего противопоставить России в Азовском море Фото: REUTERS

Украинский чиновник заявил, что у армии Незалежной на море нет ничего, кроме кукиша

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В Незалежной снова признали бессилие своего «флота». Как сказал замминистра Украины по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, у Киева на море есть только кукиш.

Это его заявление прозвучало в эфире украинского телеканала ZIK как ответ председателю общественной организации «Правое дело» Дмитрию Снегиреву, который призвал ВСУ «эффективно отреагировать» на действия России в Керченском проливе с помощью неких «современных разработок ВПК».

«Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту», - констатировал Георгий Тука.

Как писал сайт kp.ru, ранее о бесспорном превосходстве России в Азовском море заявили украинские пограничники. Напомним, ситуация в Азовском море обострилась после того как украинцы в марте этого года задержали российское судно «Норд».

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Очередную провокацию накануне чемпионата мира по футболу в России затеяли украинские власти. ВСУ с 1 июня до 1 сентября закрывают некоторые прибрежные районы Азовского моря из-за проведения стрельб. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор сайта BlacksSeaNews Андрей Клименко со ссылкой на данные военно-морских сил (ВМС) незалежной (подробности).