Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку Су-57

СЕГОДНЯ 07:27 2018-06-30T07:28:15+03:00

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В субботу, 30 июня, стало известно, что Минобороны России заключило контракт на поставку 12 истребителей Су-57.

При этом, как заметил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина» (КнААЗ) без задержек выполняет гособоронзаказ. По его словам, предприятие прекрасно справляется с поставленными задачами. Так, в настоящее время продолжаются испытаниям Су-57 с двигателем второго этапа.

«Предприятие прекрасно справляется с работой. <…> И уже первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся», - цитирует Криворучко ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года новейший истребитель пятого поколения Су-57 представили министру обороны России Сергею Шойгу. Тогда глава ведомства осмотрел самолет в ходе посещения аэродрома в подмосковном городе Кубинка и заслушал доклады о ходе его испытаний. А в марте этого года стало известно об успешных испытаниях Су-57 в Сирии.