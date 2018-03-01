Сергей Шойгу рассказал про успешные испытания Су-57 в Сирии

1 Март 18:50 2018-03-01T18:59:05+03:00

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- Они действительно были там. Были недолго, два дня, - сообщил Шойгу. - Было два самолета. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия.

На минувшей неделе в СМИ появились сообщения о том, что в Сирию на базу Хмеймим прибыли аж четыре новейших российских истребителя Су-57. В Сети даже публиковались фотографии якобы этих самолетов, сделанные, якобы, израильскими спутниками: самолеты одиноко стояли под открытым небом. Однако министр обороны заверил, что это не так - Су-57 находились в укрытиях.

- Могу сказать, что уже не 95 год, такие самолеты никогда вместе не стоят, - заявил Сергей Шойгу.

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