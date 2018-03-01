2018-03-01T18:59:05+03:00
Политика

Сергей Шойгу рассказал про успешные испытания Су-57 в Сирии

Глава минобороны поведал об испытаниях новейших российских истребителей в «горячей точке»
Александр КОЦsashakots@sashakots
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей ШойгуМинистр обороны РФ генерал армии Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ
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- Они действительно были там. Были недолго, два дня, - сообщил Шойгу. - Было два самолета. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия.

На минувшей неделе в СМИ появились сообщения о том, что в Сирию на базу Хмеймим прибыли аж четыре новейших российских истребителя Су-57. В Сети даже публиковались фотографии якобы этих самолетов, сделанные, якобы, израильскими спутниками: самолеты одиноко стояли под открытым небом. Однако министр обороны заверил, что это не так - Су-57 находились в укрытиях.

- Могу сказать, что уже не 95 год, такие самолеты никогда вместе не стоят, - заявил Сергей Шойгу.

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В соцсетях сообщили, что в Сирию прибыли еще два российских Су-57

В соцсетях появилось сообщение, якобы на авиабазе Хмеймим в Сирии приземлились еще два российских истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил на своей странице в Twitter пользователь под ником Wael Al Hussaini – тот же человек, который первым заявил о переброске в САР двух Су-57 ранее, 22 февраля. Теперь, по его подсчетам, их там уже четыре. (подробности)

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