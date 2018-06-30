СЕГОДНЯ 13:29 2018-06-30T13:29:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко назвал «тестом для Кремля» вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс.

Как считает глава незалежной, развертывание в регионе многонациональной миротворческой миссии под мандатом всемирной организации необходимо для восстановления мира на юго-востоке его страны. «Другого, более эффективного пути (к миру), пока просто не существует. Предложение по миссии в Донбассе - это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру», - написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в прошлом году президент РФ Владимир Путин выступил с предложением ввести миротворцев в Донбасс. Таким образом, он показал, что именно Москва стремится к окончанию войны в этом регионе. Однако после этого Киев начал настаивать на том, чтобы миссия ООН разместилась на всей территории Донбасса, в том числе и на границе с Россией, а не только на разделительной линии между украинскими силовиками и ополченцами.