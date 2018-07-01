«Закон Яровой» вступил в силу

СЕГОДНЯ 03:38 2018-07-01T04:07:54+03:00

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В ночь на воскресенье, 1 июля, в России вступил в силу пакет антитеррористических законов, получивший название «закон Яровой». С сегодняшнего дня операторы связи и интернет-компании обязаны хранить информацию своих абонентов: текстовые и голосовые сообщения, записи разговоров и электронные письма, фото и видео, а также другие данные.

Напомним, 7 июля 2016 года президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

Как неоднократно писал сайт kp.ru, горячие споры вокруг «закона Яровой» не стихали два года. Операторы связи выражали недовольство тем, что им придется модернизировать оборудование и увеличить объемы своих электронных архивов, а это очень дорого.

В итоге правительство пошло им навстречу и дало отсрочку в четыре месяца, чтобы провайдеры нарастили свои хранилища для виртуальных данных. В октябре этого года требования вступят в силу.

СПРАВКА «КП»

По «закону Яровой», с 1 июля 2018 года провайдеры обязаны записывать все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и электронные сообщения клиентов. Данные должны храниться от 30 дней до 6 месяцев (в зависимости от типа информации). Емкость электронных архивов провайдеры ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет.

МЕЖДУ ТЕМ

Интернет подорожает с лета из-за «закона Яровой»

Некоторые интернет- провайдеры объявили, что с лета их услуги подорожают. Цены, возможно, уже в июне поднимутся в среднем примерно на 8-10%. Причина — надо выполнять «закон Яровой». С 1 июля 2018 года провайдеры действительно должны начать собирать дополнительную информацию о своих клиентах. Кто кому что пишет, пересылает и так далее. Полученные сведения надо еще и хранить, чтобы органы госбезопасности в любой момент могли получить к ним доступ (подробности).