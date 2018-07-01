Научившийся кричать «гол» кот-болельщик покорил пользователей Instagram

СЕГОДНЯ 09:33 2018-07-01T09:33:01+03:00

В соцсети набирает популярность видео, на котором питомец вместе со своим хозяином радуется забитому в ворота мячу [видео]

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В Instagram появилась новая звезда. На этот раз это кот-болельщик. Так, видео с кричащим «гол» домашним животным быстро набирает популярность в сети.

На опубликованных кадрах кот, одетый в желтую майку, вместе со своим хозяином смотрит футбольный матч по телевизору. В какой-то момент человек начинает радоваться забитому в ворота мячу и громко кричит: «Гол!». А его питомец несколько раз пытается повторить за ним это слово.

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Ролик с котом-болельщиком, который уже посмотрели более восьми тысяч раз, собрал множество восторженных комментариев, при этом многие интернет-пользователи захотели присоединить к героям видеозаписи и вместе с ними посмотреть футбол.

Отметим, «кошачьи» видео всегда пользуются огромной популярность в сети. К примеру, недавно звездой интернета стал оригинально остановивший драку упитанный кот. Тогда появилось видео, на котором толстый питомец «помирил» двух своих собратьев.