2018-07-01T10:40:18+03:00
В мире

В Британии выяснили, почему США и ЕС боятся встречи Путина и Трампа

Российский и американский лидеры проведут переговоры в Хельсинки 16 июля
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд ТрампПрезидент России Владимир Путин и американский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
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Британские СМИ объяснили, почему США и страны Евросоюза боятся встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

По мнению обозревателя газеты The Independent Мэри Дежевски, все дело в том, что в случае если главам двух государств удастся договориться, то Запад лишится политически удобного образа Москвы как «извечного врага».

Кроме того, в материале британского издания отмечается, что чемпионат мира по футболу 2018 года, который проходит в нашей стране с 14 июня по 15 июля, доказал, что в РФ не так опасно, как писали зарубежные журналисты. Вообще, как считает автор статьи, мундиаль «показывает Россию более человечной и менее угрожающей» страной.

Так что если вдобавок к этому Путин и Трамп смогут прогнать «призрака новой холодной войны», то ситуация для некоторых западных стран примет совсем плохой оборот, пишет Дежевски в своей статье.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча российского лидера и его американского коллеги пройдет в Хельсинки 16 июля. Это будет первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вне международных мероприятий.

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