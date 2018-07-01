Стало известно наиболее вероятное место встречи Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 11:44 2018-07-01T11:44:25+03:00

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Финские СМИ назвали наиболее вероятное место проведения саммита Россия - США, который, как известно, пройдет в Хельсинки 16 июля. По некоторым данным, лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп, скорее всего, встретятся в усадьбе Кенигстед, расположенной в пригороде финской столицы Вантаа.

Как отмечают журналисты, это строение является одним из самых защищенных мест: въезд на территорию усадьбы, которая на юге граничит с рекой Вантаа, а на севере, западе и востоке окружена лесами, возможен по одной единственной и хорошо охраняемой дороге, пишет газета Helsingin Sanomat.

В то же время представитель МИД Финляндии не исключил, что Путин и Трамп могут провести переговоры в официальной резиденции президента Мянтюниеми или во дворце «Финляндия», находящемся посреди парка Гесперии в Хельсинки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Кремле подтвердили, что встреча российского лидера и его американского коллеги пройдет в Хельсинки 16 июля. Кстати, это будет первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вне международных мероприятий.