2018-07-01T11:44:25+03:00
В мире

Стало известно наиболее вероятное место встречи Путина и Трампа

Как ожидается, российский лидер и его американский коллега проведут переговоры 16 июля
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд ТрампПрезидент России Владимир Путин и американский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
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Финские СМИ назвали наиболее вероятное место проведения саммита Россия - США, который, как известно, пройдет в Хельсинки 16 июля. По некоторым данным, лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп, скорее всего, встретятся в усадьбе Кенигстед, расположенной в пригороде финской столицы Вантаа.

Как отмечают журналисты, это строение является одним из самых защищенных мест: въезд на территорию усадьбы, которая на юге граничит с рекой Вантаа, а на севере, западе и востоке окружена лесами, возможен по одной единственной и хорошо охраняемой дороге, пишет газета Helsingin Sanomat.

В то же время представитель МИД Финляндии не исключил, что Путин и Трамп могут провести переговоры в официальной резиденции президента Мянтюниеми или во дворце «Финляндия», находящемся посреди парка Гесперии в Хельсинки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Кремле подтвердили, что встреча российского лидера и его американского коллеги пройдет в Хельсинки 16 июля. Кстати, это будет первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вне международных мероприятий.

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