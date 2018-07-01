Около авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили группу беспилотников

СЕГОДНЯ 12:07 2018-07-01T12:07:29+03:00

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В воскресенье, 1 июля, стало известно, что в минувшую субботу вечером в небе неподалеку от российской авиабазы Хмеймим в Сирии была замечена группа беспилотников неизвестной принадлежности. В итоге, как рассказали российские военные, все дроны были уничтожены.

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», - приводит слова представителя авиационной базы «Интерфакс».

Также собеседник агентства отметил, что пострадавших в результате предпринятой попытки атаки дронов нет. При этом авиабаза Хмеймим в настоящее время функционирует в плановом режиме.

Отметим, это уже не первый подобный случай в Сирии. Как сообщал сайт kp.ru¸ в январе российские военные рассказали, как террористы с помощью 13 дронов пытались атаковать российские базы в арабской республике.