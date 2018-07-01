2018-07-01T12:07:29+03:00
Политика

Около авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили группу беспилотников

Речь идет о нескольких дронах неизвестной принадлежности
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Около авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили группу беспилотниковОколо авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили группу беспилотниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 1 июля, стало известно, что в минувшую субботу вечером в небе неподалеку от российской авиабазы Хмеймим в Сирии была замечена группа беспилотников неизвестной принадлежности. В итоге, как рассказали российские военные, все дроны были уничтожены.

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», - приводит слова представителя авиационной базы «Интерфакс».

Также собеседник агентства отметил, что пострадавших в результате предпринятой попытки атаки дронов нет. При этом авиабаза Хмеймим в настоящее время функционирует в плановом режиме.

Отметим, это уже не первый подобный случай в Сирии. Как сообщал сайт kp.ru¸ в январе российские военные рассказали, как террористы с помощью 13 дронов пытались атаковать российские базы в арабской республике.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Стало известно наиболее вероятное место встречи Путина и Трампа
В Швеции вступил в силу закон «о добровольном сексе»
В США мужчина с ножом напал на беженцев
В Британии выяснили, почему США и ЕС боятся встречи Путина и Трампа
Синоптики обещают похолодание в Москве на следующей неделе
КНДР и Южная Корея наладили канал связи между ВМС двух стран
Футболист, выбивший Аргентину с ЧМ-2018: "Мы хотели остаться в России, чтобы дольше есть вкусные макароны"
Научившийся кричать «гол» кот-болельщик покорил пользователей Instagram
Украинский блогер сравнила цены в кафе Киева и Крыма
Пеле поздравил с дублем в ворота Аргентины французского форварда Мбаппе
В России вступили в силу ограничения для «грязных» автомобилей
Из-за «акустических атак» 11 американских дипломатов вернулись из Китая в США
Ученые назвали вызывающие рак продукты
В сирийской Думе открылся парк аттракционов
«Меня не съел медведь»: английский фанат выжил в России и пристыдил британские СМИ
Погода в Москве на 1 июля 2018 года: ожидаются кратковременный дождь, гроза и сильный ветер
Сборная Уругвая переживает за здоровье Кавани
Меркель обсудила с главой МВД ФРГ решение саммита ЕС по мигрантам
Белый дом уточнил заявление Трампа о нефти и Саудовской Аравии
Роналду помог получившему травму Кавани дойти до скамейки запасных
Умер шведский фармаколог Арвид Карлссон – лауреат Нобелевской премии по медицине
«Закон Яровой» вступил в силу
Саудовская Аравия не обещала Трампу увеличить добычу нефти
Трамп вновь назвал иммиграционные законы США «самыми глупыми в мире»
«Сюрприз»: Российские дипломаты посмеялись над публикацией Times о ЧМ – 2018
Француз за €100 продал комод со всеми своими сбережениями – €180 тысяч