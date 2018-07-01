2018-07-01T19:44:17+03:00
В мире

Трамп вновь призвал ОПЕК прекратить манипуляции с нефтяным рынком

По мнению главы американского государства, картель должен повысить суточную добычу еще на 2 млн баррелей
Денис СУХОВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что ОПЕК искусственно завышает цены на нефть и должна увеличить добычу сырья.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о том, манипулирует ли по его мнению ОПЕК нефтяным рынком.

«Сто процентов. Это государства ОПЕК, они должны это прекратить, потому что мы защищаем многие из этих стран», - подчеркнул Трамп.

Президент выразил уверенность, что страны ОПЕК должны производить больше нефти и могут увеличить добычу по крайней мере еще на 2 млн баррелей в сутки.

Как сообщал сайт «КП», накануне Трамп заявил, что в ходе разговора с королем Саудовской Аравии Салманом призвал последнего увеличить добычу хотя бы до 2 млн баррелей в сутки. Позже в Белом доме уточнили, что монарх не обещал нарастить производство нефти, но заверил, что у королевства достаточно резервов, чтобы удовлетворить имеющийся на рынке спрос.

Ранее Дональд Трамп неоднократно возмущался действиями ОПЕК на нефтяном рынке, обвиняя картель в искусственном завышении цен.

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