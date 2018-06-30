2018-06-30T15:07:32+03:00
Экономика

Трамп попросил Саудовскую Аравию увеличить нефтедобычу хотя бы до 2 млн баррелей в сутки

Президент США вновь пожаловался на слишком высокие нефтяные цены
Денис СУХОВ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать, что мировые цены на нефть находятся на несправедливо высоком уровне. Во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом, американский лидер попросил его увеличить добычу хотя бы до 2 млн баррелей в сутки, чтобы исправить ситуацию.

«Только что говорил с королем Саудовской Аравии Салманом. Я объяснил ему, что из-за смятения и разлада в Венесуэле и Иране, прошу Саудовскую Аравию увеличить нефтедобычу хотя бы до 2 млн баррелей, чтобы восполнить выпадающие объемы...Нефтяные цены слишком высоки! Он со мной согласился!», - написал американский лидер на своей странице в Твиттер.

Ранее хозяин Белого дома неоднократно критиковал страны ОПЕК за «искусственное завышение нефтяных цен». На фоне высокой стоимости «черного золота» на мировом рынке, внутренние цены в США в последнее время также демонстрировали рост.

Как сообщал сайт «КП», в целях стабилизации рынка страны ОПЕК+ договорились увеличить совокупную добычу на 1 млн баррелей в сутки — данный объем будет разделен между всеми 24 государствами-участниками соглашения.

В то же время против увеличения квоты на добычу выступили Иран, Ирак и Венесуэла, которые в силу разных причин не могут существенно нарастить собственную добычу.

Напомним, в конце 2016 года страны ОПЕК и ряд не входящих в картель государств договорились сократить общую добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, чтобы ликвидировать избыток предложения на рынке. Сделка вступила в силу с 2017 года и впоследствии дважды продлевалась.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Чижов рассказал, какое действие окажет решение саммита ЕС по санкциям на минские соглашения
«Несерьезный флот»: Эксперт прокомментировал заявления Киева о том, что Украине нечего противопоставить России в Азовском море
«Крен обсуждения неверный»: Матвиенко прокомментировала итоги саммита ЕС по миграции
Меркель намерена размещать незарегистрированных в ФРГ мигрантов в специальных «сборочных центрах»
На предыгровую тренировку перед матчем Испания - Россия наши вышли в полном составе
Порошенко назвал «тестом для Кремля» вопрос ввода миротворцев ООН в Донбасс
Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года
МИД России призвал к деполитизации энергетического сотрудничества в мире
Олег Дерипаска отказался от помощи Промсвязьбанка
Обязательные уроки шахмат введут еще в 75 школах Москвы
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза на Шри-Ланке