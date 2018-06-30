Трамп попросил Саудовскую Аравию увеличить нефтедобычу хотя бы до 2 млн баррелей в сутки

СЕГОДНЯ 15:07 2018-06-30T15:07:32+03:00

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Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать, что мировые цены на нефть находятся на несправедливо высоком уровне. Во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом, американский лидер попросил его увеличить добычу хотя бы до 2 млн баррелей в сутки, чтобы исправить ситуацию.

«Только что говорил с королем Саудовской Аравии Салманом. Я объяснил ему, что из-за смятения и разлада в Венесуэле и Иране, прошу Саудовскую Аравию увеличить нефтедобычу хотя бы до 2 млн баррелей, чтобы восполнить выпадающие объемы...Нефтяные цены слишком высоки! Он со мной согласился!», - написал американский лидер на своей странице в Твиттер.

Ранее хозяин Белого дома неоднократно критиковал страны ОПЕК за «искусственное завышение нефтяных цен». На фоне высокой стоимости «черного золота» на мировом рынке, внутренние цены в США в последнее время также демонстрировали рост.

Как сообщал сайт «КП», в целях стабилизации рынка страны ОПЕК+ договорились увеличить совокупную добычу на 1 млн баррелей в сутки — данный объем будет разделен между всеми 24 государствами-участниками соглашения.

В то же время против увеличения квоты на добычу выступили Иран, Ирак и Венесуэла, которые в силу разных причин не могут существенно нарастить собственную добычу.

Напомним, в конце 2016 года страны ОПЕК и ряд не входящих в картель государств договорились сократить общую добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, чтобы ликвидировать избыток предложения на рынке. Сделка вступила в силу с 2017 года и впоследствии дважды продлевалась.