Ким Чен Ын проехался в войсковую часть на Lada Priora
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын использует для передвижения по своей стране автомобиль Lada Priora. В субботу глава государства приехал на ней в войсковую часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море с инспекцией.
КИм Чен Ын на заднем сидении Lada PrioraФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Об автомобильных предпочтениях северокорейского лидера стало известно в воскресенье после публикации агентством Yonhap фотографий его поездки. На снимке Ким Чен Ын едет на заднем сидении тёмно-зелёной машины. Эти кдры сразу разошлись в соцсетях.
Лидер Северной Кореи прибыл на местоФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Напомним, что это не первый раз, когда поездки главы КНДР попадают в соцети. Так в феврале он прокатился по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе, произведенном на столичном заводе. На поздней прогулке его сопровождала жена Ли Соль Чжу, а также представители руководства Трудовой партии Кореи.
Как рассказывал сайт kp.ru, 22 мая стало известно, что АвтоВАЗостанавливает производство автомобилей Lada Priora с июля этого года. Тогда же, по некоторым данным, автоконцерн собирается прекратить сборку Kalina и Granta.