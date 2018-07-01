2018-07-01T23:37:29+03:00
В мире

Ким Чен Ын проехался в войсковую часть на Lada Priora

Лидер КНДР прибыл на российском автомобиле в часть в отдаленном районе на островах в Желтом море [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ким Чен Ын прибыл в военную часть с инспекциейКим Чен Ын прибыл в военную часть с инспекциейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын использует для передвижения по своей стране автомобиль Lada Priora. В субботу глава государства приехал на ней в войсковую часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море с инспекцией.

КИм Чен Ын на заднем сидении Lada Priora Фото: СОЦСЕТИ

КИм Чен Ын на заднем сидении Lada PrioraФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Об автомобильных предпочтениях северокорейского лидера стало известно в воскресенье после публикации агентством Yonhap фотографий его поездки. На снимке Ким Чен Ын едет на заднем сидении тёмно-зелёной машины. Эти кдры сразу разошлись в соцсетях.

Лидер Северной Кореи прибыл на место Фото: СОЦСЕТИ

Лидер Северной Кореи прибыл на местоФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что это не первый раз, когда поездки главы КНДР попадают в соцети. Так в феврале он прокатился по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе, произведенном на столичном заводе. На поздней прогулке его сопровождала жена Ли Соль Чжу, а также представители руководства Трудовой партии Кореи.

Как рассказывал сайт kp.ru, 22 мая стало известно, что АвтоВАЗостанавливает производство автомобилей Lada Priora с июля этого года. Тогда же, по некоторым данным, автоконцерн собирается прекратить сборку Kalina и Granta.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Хорватия стала соперником России в четвертьфинале ЧМ-2018
Милонов поддержал идею ввести выходные дни после побед сборной России
Игорь Акинфеев: Не чувствую себя лучшим игроком матча Россия-Испания
ВС Ирана: В Персидский залив зашел американский корабль с химическими веществами
«Победа есть победа»: Мария Захарова прокомментировала матч Россия-Испания на ЧМ-2018
Трамп: ЕС наносит американской торговле не меньший вред, чем Китай
Вратаря сборной России Акинфеева после матча с Испанией отправили на допинг-контроль
Трамп вновь призвал ОПЕК прекратить манипуляции с нефтяным рынком
Так вершится история! Сборная России пробилась в четвертьфинал ЧМ по футболу, победив Испанию
Матч Испания - Россия: основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1
Болтон: Белый дом не испытывает иллюзий на счет искренности политики КНДР
Матч Испания - Россия: основное время встречи завершилось вничью 1:1
Матч Испания - Россия: встречу посетили 78 011 человек
Болтон и Путин не пришли к единому мнению по украинскому вопросу
Шесть французских военнослужащих погибли при атаке боевиков в Мали
Матч Испания - Россия: на перерыв команды ушли при счете 1:1
Матч Испания - Россия: Дзюба с пенальти сделал счет 1:1
Times: В результате авиаудара британских ВВС в Эт-Танфе погиб сирийский офицер
Матч Испания - Россия: Сергей Игнашевич на 12-й минуте забил в свои ворота