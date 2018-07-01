Ким Чен Ын проехался в войсковую часть на Lada Priora

1 Июль 23:37 2018-07-01T23:37:29+03:00

Лидер КНДР прибыл на российском автомобиле в часть в отдаленном районе на островах в Желтом море [фото]

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын использует для передвижения по своей стране автомобиль Lada Priora. В субботу глава государства приехал на ней в войсковую часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море с инспекцией.

КИм Чен Ын на заднем сидении Lada PrioraФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Об автомобильных предпочтениях северокорейского лидера стало известно в воскресенье после публикации агентством Yonhap фотографий его поездки. На снимке Ким Чен Ын едет на заднем сидении тёмно-зелёной машины. Эти кдры сразу разошлись в соцсетях.

Лидер Северной Кореи прибыл на местоФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что это не первый раз, когда поездки главы КНДР попадают в соцети. Так в феврале он прокатился по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе, произведенном на столичном заводе. На поздней прогулке его сопровождала жена Ли Соль Чжу, а также представители руководства Трудовой партии Кореи.

Как рассказывал сайт kp.ru, 22 мая стало известно, что АвтоВАЗостанавливает производство автомобилей Lada Priora с июля этого года. Тогда же, по некоторым данным, автоконцерн собирается прекратить сборку Kalina и Granta.