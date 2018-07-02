2018-07-02T02:53:55+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Юрий Лоза раскритиковал сборную России за игру в матче с Испанией

Музыкант считает, что нашим игрокам надо чаще атаковать, а не уходить в глухую оборону
Юлия ДИВЕЕВА
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Певец, композитор Юрий ЛозаПевец, композитор Юрий ЛозаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Автор и исполнитель песен Юрий Лоза хотел бы более искрометной игры от российской футбольной сборной. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда», комментируя победу России в матче с Испанией начемпионате мира-2018.

«Результат действительно феноменальный. Команда, которая владела мячом все четверть игрового времени, (то есть мы практически мяча-то и не видели), команда, которая по воротам не ударила ни разу – друг взяла, да и победила. Это футбол!», - сказал Лоза.

Музыкант рассказал, что смотрел игру дома по телевизору. И эта встреча ассоциируется у него с музыкой композитора Александра Александрова к песне «Священная война».

«Сегодня была оборона, под музыку «Вставай страна огромная» . Наставили противотанковых ежей, окопались. И враг не пройдет! Настроение такое», - сказал артист.

Юлий Лоза отметил, что российским футболистам надо чаще самим атаковать и забивать, а не надеяться, «что в следующий раз опять попадет в руку и таким образом выигрывать». При этом музыкант подчеркнул, что в конечном итоге важен результат

«Как говорил в свое время незабвенный Константин Бесков: «смотри на тАбло». Когда говорили, что команда играла слабо, он показывал рукой и гворил: смотри на тАабло. Что бы там не рассказывали, всегда остается счет, который и будут вспоминать»

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 1 июля, российская сборная обыграла команду Испании на столичном стадионе «Лужники». Основное время чрезвычайно напряженного матча завершилось с ничейным счетом 1:1. После серии пенальти счет был в пользу России (4:3).

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