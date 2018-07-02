2018-07-02T08:36:10+03:00
Общество

Сервис Google Maps подписал Крымский мост на украинском языке

При этом построить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис не дает, предлагая воспользоваться паромом
Екатерина БОЛГОВА
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Крымский мостКрымский мостФото: REUTERS
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На картах Google Maps Крымский мост подписали на украинском языке.

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что со стороны Тамани Крымский мост подписан на русском, а ближе к самому полуострову надпись выглядит как "Кримський Мiст".

Напомним, Крымский мост, соединивший полуостров с Краснодарским краем, был открыт 15 мая 2018 года — на полгода раньше графика. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, который проехал по моту за рулем КамАЗа.

На картах Google мост появился с двухдневным опозданием. Кроме того, сервис не позволяет построить маршрут от Тамани до Керчи через мост, а предлагает воспользоваться паромом.

Крымский мост — самый протяженный в России и один из самых длинных в Европе. Длина сооружения составляет 19 километров. По данным инфоцентра "Крымский мост" на середину июня, по мосту уже проехало больше 500 тысяч автомобилей.

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