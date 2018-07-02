Сервис Google Maps подписал Крымский мост на украинском языке
На картах Google Maps Крымский мост подписали на украинском языке.
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что со стороны Тамани Крымский мост подписан на русском, а ближе к самому полуострову надпись выглядит как "Кримський Мiст".
Напомним, Крымский мост, соединивший полуостров с Краснодарским краем, был открыт 15 мая 2018 года — на полгода раньше графика. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, который проехал по моту за рулем КамАЗа.
На картах Google мост появился с двухдневным опозданием. Кроме того, сервис не позволяет построить маршрут от Тамани до Керчи через мост, а предлагает воспользоваться паромом.
Крымский мост — самый протяженный в России и один из самых длинных в Европе. Длина сооружения составляет 19 километров. По данным инфоцентра "Крымский мост" на середину июня, по мосту уже проехало больше 500 тысяч автомобилей.