Императору Японии прописали постельный режим из-за плохого самочувствия

СЕГОДНЯ 10:56 2018-07-02T10:56:10+03:00

Меньше чем через год император Акихито сложит с себя полномочия монарха и откажется от престола

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Император Японии Акихито находится под постоянным наблюдением врачей из-за плохого самочувствия. Монарху, которому меньше чем через год предстоит отречься от престола, медики прописали постельный режим.

Как сообщило Управление делами императорского двора, у 84-летнего Акихито были диагностированы симптомы церебральной ишемии, головокружение и повышенное потоотделение, передает ТАСС.

Напомним, ранее на переутомление пожаловалась супруга Акихито - императрица Митико. Это произошло после многочисленных путешествий по Японии императорской четы в ожидании отречения Акихито от престола.

30 апреля следующего года ммператор Японии Акихито cложит с себя полномочия и добровольно откажется от престола. Об этом он заявил еще в 2016 году в связи с возрастом. С 1 мая 2019 года императором Японии станет старший сын Акихито и Митико - наследный принц Нарухито.